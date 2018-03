Matisse-mesterværk kommer til København efter 20 års jagt

En donation på et tocifret millionbeløb har sikret Statens Museum for Kunst (SMK) mesterværket "Nymfe og faun" af den franske kunstner Henri Matisse.

Det oplyser Statens Museum for Kunst i en pressemeddelelse.

- Vi har siden sidst i 1990'erne været på udkig efter maleriet, fordi det har været i en dansk samling i begyndelsen af det 20. århundrede. Dengang lykkedes det os ikke at finde det, siger SMK-direktør Mikkel Bogh i pressemeddelelsen.

- Det sker i det hele taget sjældent, at tidlige værker af Henri Matisse kommer i handlen. Så vi føler os ekstremt heldige med, at vi blev tilbudt at erhverve værket. Vi glæder os til at dele dette smukke og dybt interessante maleri med museets mange danske og internationale gæster.

Pengene kommer fra Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden.

Museet har en af de største samlinger af Matisses kunst uden for Frankrig, der nu tæller 25 malerier og skulpturer samt et stort antal arbejder på papir.

Billedet blev i 1919 hentet til Danmark af den store danske kunstsamler Christian Tetzen-Lund, der indtil 1924 ejede en af verdens største og vigtigste samlinger af Matisse og opbevarede den i sin private bolig i København.

Flere værker i SMK's franske samling tilhørte oprindelig Tetzen-Lund, før de blev købt af Johannes Rump og siden doneret til SMK.

Matisse (1869-1954) anses for at være en af de helt store mestre i det 20. århundredes kunst.

Han er især kendt for sine kraftfulde billeder udført med en sikker sans for farvens og linjens skønhed. Gennem hele livet fastholdt Matisse dog en søgende tilgang til sin kunst og blev ved med at afprøve og udfordre sit eget udtryk.