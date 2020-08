Matas stopper salg af helseprodukt med eskimo i navnet

Debatten får nu Matas til at sætte salget af en fiskeolie ved navn "Eskimo-3" på pause.

Det oplyser Klaus Fridorf, der er kommunikationschef i Matas.

- Vi har været opmærksomme på den debat, der har været over sommeren, siger han.

- Og nu har vi også gjort producenten af denne her fiskeolie opmærksom på debatten og bedt dem om at tage stilling til navnet.

Indtil den svenske producent Midsona har fundet en løsning - og eventuelt et nyt navn - har Matas valgt at pause salget af fiskeolien i butikker og på Matas' hjemmeside.

Klaus Fridorf oplyser, at Matas har fået flere henvendelser omkring produktet fra kunder, der har fundet navnet upassende.

Det er sket både i butikkerne og på sociale medier, oplyser kommunikationschefen.

Matas har ikke noget samlet overblik over, præcis hvor mange henvendelser der er tale om.

- Vi anerkender, at navnet kan virke stødende på nogen. Det er et område, som vi alle er blevet klogere på over sommeren, siger Klaus Fridorf.

- Vi har som udgangspunkt ikke før haft en holdning til brugen af navnet Eskimo, men når vi vurderer indholdet i den debat, der har været over sommeren, kan vi godt se, at navnet kan virke stødende, og det har vi naturligvis været i dialog med den svenske leverandør om.

Ordet eskimo betegner ifølge Den Danske Ordborg personer, "der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland".

Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes af folkeslaget, der også er i det nordlige Canada, Alaska og dele af Sibirien.

Den seneste tid har isproducenten Hansen Is ændret navnet på isen "Kæmpe Eskimo".

Ligeledes har Nationalmuseet bebudet et stop for brugen af ordet i sin arktiske udstilling "Eskimoer og Grønland".