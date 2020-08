Der kan være god grund til at søge mod stranden for at blive kølnet ned de kommende dage. (Arkivfoto)

Massiv varme på vej - hedebølge kan ramme dele af landet

Fra torsdag rammer massiv varme Danmark. Det kan give varmebølge og hedebølge i dele af landet over weekenden.

Efter at juli blot bød på to meteorologiske sommerdage med temperaturer over 25 grader, kan danskerne nu finde badetøjet og solcremen frem.

Der er nemlig torsdag massiv varme på vej mod Danmark. Det kan give hedebølge i Sydjylland, dele af Vestjylland, Lolland og Vestsjælland over weekenden. Det fortæller Mette Zhang, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det skyldes, at vinden og den varme luft primært kommer fra sydlig og østlig retning, og så vil det blive varmest mod vest, da vinden har rejst en del over landet og har kunnet blive godt opvarmet, forklarer hun.

En hedebølge er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstiger 28 grader.

De kommende dages temperaturer har fået DMI til at udsende et varsel om "farligt vejr".

Mens den mulige hedebølge kun ventes at ramme regionalt, kan hele landet se frem til en varmebølge. Det vil sige tre dage i træk med mindst 25 grader i gennemsnit. Ude ved kysten kan vinden dog forpurre dette.

- Ude ved kyster med pålandsvind kan det komme til at knibe lidt, for havvandet er ikke udpræget varmt, fordi vi ikke har haft det så varmt hidtil, fortæller Mette Zhang.

Det er ikke kun i weekenden, at danskerne kan se frem til godt vejr, fortæller hun. Først torsdag i næste uge er der "ugler i mosen".

- Som det ser ud nu, skal vi nok et stykke hen i næste uge, før temperaturerne falder for alvor. Vi har nogle varme dage i vente, og af dem bliver lørdag nok allervarmest, som det ser ud nu, siger meteorologen.

Her kan temperaturen komme op på 30 grader i den sydvestlige og vestlige dele af Jylland. Det får Mette Zhang til at opfordre danskerne til at huske solcreme, holde sig i skyggen og drikke masser af vand.

- Pas på dig selv, så du ikke bliver skidt og dårlig i varmen, lyder opfordringen.