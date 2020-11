Massetest indledt: 20.000 nordjyder er testet i weekenden

- Der har været stor interesse for at blive testet, og det tager jeg som udtryk for, at befolkningen bakker op.

- Det har været fuldt booket, og det håber jeg vil fortsætte, når vi rykker videre til de andre kommuner, siger overlæge og chef for regionens testindsats Jan Nybo.

Testen er sat i værk for at opspore og inddæmme en særlig virusmutation, som er konstateret på fem nordjyske minkfarme og hos 12 personer.

Det har som konsekvens, at 15 millioner mink står til at blive aflivet, ligesom der er indført skærpede restriktioner for borgere i syv kommuner.

Det gælder Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø.

Testindsatsen har denne weekend haft Frederikshavn og Thisted som målgruppe.

Der er etableret lokale testfaciliteter, så borgerne ikke skal krydse kommunegrænsen for at blive testet.

Fra mandag skrues der yderligere op for testkapaciteten, så man kan teste 13.500 personer om dagen.

Planen er, at det skal stige til 18.500 test om dagen fra mandag 16. november.

Forventningen er, at hovedparten af de 280.000 borgere i de syv kommuner vil være blevet testet inden 3. december, hvor restriktionerne er sat til at ophøre.

Da vil man have et overblik over, om den såkaldte cluster 5-variant har spredt sig, eller om den er uddød.

Sidst man så denne minkvariant var i september, har Statens Serum Institut oplyst.

Men nu kaster man det store net ud for at se, om varianten skulle have gemt sig i nogle smittelommer i Nordjylland.

Alle de positive prøver vil blive gensekventeret, så man kan se, hvilken virusstamme der er tale om.

Indtil videre er det kun borgerne i Thisted og Frederikshavn, der har adgang til at blive testet under massetestprogrammet.

Forventningen er, at man i løbet af den kommende uge er klar med lokale testmuligheder i de øvrige berørte kommuner.