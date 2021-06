Marokko vil samarbejde med Danmark om at stoppe migration

Men Marokko ønsker ikke at huse et dansk modtagecenter, hvor asylsøgere kan sendes til, mens de får deres sag behandlet i Danmark.

Marokkos udenrigsminister, Nasser Bourita, er åben over for at samarbejde med Danmark på en række områder, når det gælder migration.

Det siger Nasser Bourita i forbindelse med et besøg fra den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

- Vi diskuterede migration som en fælles udfordring, og hvordan vi kan gøre migration til et fælles ansvar. Det er ikke realistisk at lægge hele byrden på transitlandene, siger Nasser Bourita

De to udenrigsminister diskuterede på onsdagens møde ikke det danske ønske om et modtagecenter uden for Europa. Nasser Bourita afviser dog, at Marokko kan komme på tale.

- Marokko har været tydeligt omkring muligheden for at lave såkaldte hotspots. Det er ikke noget, som Marokko overvejer overhovedet, siger Nasser Bourita.

Han ser dog efter mødet gode muligheder for et samarbejde med Danmark og ønsker større involvering fra EU.

- Vi løser ikke udfordringen ved at udveksle beskyldninger. Det er kun ved at samarbejde, og det talte vi om i dag, siger Nasser Bourita.

Udenrigsminister Jeppe Kofod er i denne uge på et to dage langt besøg i Marokko. Her har han også mødt den marokkanske premierminister, Saad Dine El Otmani, og besøgt nogle af de initiativer, som Danmark støtter i forsøget på at uddanne og skabe job til unge marokkanere og migranter.

Fra dansk side er formålet med Kofods rejse at øge samarbejdet med Marokko i forsøget på at stoppe de irregulære migranter, der søger over Middelhavet mod Europa.

Men spørgsmålet om et dansk modtagecenter uden for Europa udgør også en central del af regeringens asylpolitik.

Spørgsmål: Det har være et slagnummer for Socialdemokratiet og S-regeringen at få placeret et udrejsecenter uden for Europa. Hvordan ser det ud med det?

- Jamen, jeg ser ikke for mig, at Marokko er et oplagt sted til et udrejsecenter. Men det er del af en større debat om, hvordan vi får gjort noget ved et asylsystem, som de facto er brudt sammen. Det er alle enige om.

- Det arbejder vi benhårdt for i regeringen. Blandt andet med et modtagecenter, men her i Marokko er der nogle programmer, der virker. Eksempelvis det dansk-arabiske initiativ og den landbrugsskole, jeg lige har besøgt, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Hvorfor er det ikke oplagt med et modtagecenter i Marokko. Det er et stort transitland for migranter, som også er relativt velfungerende?

- Jo, men vi har dialog løbende med mange lande. Det man kan sige er, at her er der nogle programmer og andre ting, der fungerer i Marokko. Når vi drøfter migrationspolitik, som jeg gør med mine kolleger, så er det vigtigt at se, hvad der virker i det enkelte land, siger Jeppe Kofod.

Den marokkanske regering ønsker at fortsætte samarbejdet omkring uddannelse af unge migranter. Derudover ønsker både Danmark og Marokko at binde indsatsen i Afrika bedre sammen, så man ud over at hjælpe i de nordafrikanske transitlande også ser på årsagerne til migration i oprindelseslandene, der typisk ligger syd for Sahara.