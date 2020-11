Marokko bekræfter dødsdom over Said Mansour

Det har de marokkanske myndigheder bekræftet over for Danmark, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en mail til Ritzau.

Tidligere har det været fremme i marokkanske medier, at Said Mansour var blevet dømt til døden blandt andet på grund af et angreb i den marokkanske by Casablanca, som i 2003 kostede 45 personer livet.

- De marokkanske myndigheder har bekræftet over for Danmark, at Said Mansour er blevet idømt dødsstraf i Marokko. Vi kan endvidere forstå, at dommen er appelleret, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Said Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hellig krig.

Landsretten annullerede Said Mansours danske statsborgerskab og udviste ham for altid. Dommen blev i 2016 stadfæstet i Højesteret.

Said Mansour blev udsendt fra Danmark til Marokko i januar 2019.

Gennem længere tid havde Marokko netop udvist interesse for at få ham udleveret. Årsagen var, at Said Mansour var mistænkt for terrorrelateret kriminalitet i landet.

I forbindelse med udvisningen udtrykte Said Mansour bekymring for sit liv.

Men daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forsikrede, at den danske stat havde fået garanti for Mansours sikkerhed.

I den aktuelle mail fra ministeriet fremgår det, at de danske myndigheder ikke forventer, at dødsdommen i Marokko bliver ført ud i livet.

- Marokko har siden 1993 haft et moratorium om ikke at eksekvere dødsdomme. Den danske regering har en forventning om, at det moratorium også vil gælde i den konkrete sag.

- Det er vi i dialog med de marokkanske myndigheder om, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I dag er Said Mansour 60 år. Han kom til Danmark i 1984 fra Marokko og fik dansk statsborgerskab i 1988.