Markant flere ældre er blevet hjemløse

Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). Undersøgelsen er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte.

- Det er et særligt problem for de ældre, fordi de også ofte har en række sundhedsmæssige og psykiske udfordringer, siger Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

- Det er slidte mennesker, der har levet på gaden i mange år.

Ifølge Vives seneste hjemløsetælling var 1545 personer over 50 år ramt af hjemløshed i 2019.

Antallet af hjemløse mellem 50 og 60 år er steget med 52 procent siden 2009. I samme periode voksede antallet af hjemløse over 60 år med 76 procent.

Problemet er ifølge Vibe Klarup, at kommunerne mangler tilbud, der kan hjælpe socialt udsatte ældre ud af hjemløshed, mens der også er mangel på billige boliger til ældre.

Det betyder, at mange ældre hjemløse med kroniske og behandlingskrævende diagnoser ofte bliver henvist til at overnatte på herberg.

Vibe Klarup peger på, at løsningen bør være at udbrede modellen "housing first". Den indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig, hvorefter man går i gang med at hjælpe vedkommende med for eksempel psykiske problemer.

- Lige nu bruger vi den største del af de penge, der er til rådighed, på herberger. Men herberger er ikke et sted, man skal opholde sig i årevis, sådan som vi ser, at det ofte sker.

- Derfor er der brug for at omlægge støtten, så vi får kanaliseret pengene over i flere billige boliger og får skabt en tilstrækkelig god social støtte, der kan tage hånd om de her mennesker og deres problemer, siger Vibe Klarup.

Regeringen kommer efter planen med et forslag til en reform af hjemløseindsatsen i løbet af efteråret.

Ifølge Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, er en dansk model af "housing first" interessant.

Det handler i høj grad om at sikre et hjem til de hjemløse og den rette støtte, for at de kan holde et hjem og ikke bliver hjemløse igen, siger hun.

- Når man er hjemløs, er det, fordi man mangler en bolig. Derfor skal vi se på, hvordan vi sikrer en bolig først, og derefter det at holde et hjem og være tryg.

- Men de her mennesker er nogle, der har ar på sjælen, så de har brug for støtte, når de får en bolig, for at de kan sikres mere langsigtet, siger Camilla Fabricius.

Den nye undersøgelse fra Vive bygger på interview med medarbejdere på sociale tilbud i otte kommuner samt interview med 13 ældre hjemløse.