Markant færre blev lyntestet juledag - men flere var smittet

Det svarer til, at 3,51 procent af testene var positive, hvilket er en betydelig stigning fra de foregående dage, hvor positivprocenten siden 21. december har ligget mellem 1,35 og 1,91.

Der er også et betydeligt fald i antallet af testede personer. Lillejuleaften blev over 80.000 personer lyntestet mod lige over 20.000 fredag.

Det har dog sine årsager. Falck, der er den klart største udbyder af lyntest, oplyser, at der var åbent som normalt de fleste steder, men at folk blev hjemme.

- Der var utrolig tomt de fleste steder, så danskerne blev nok hjemme ved deres familier, siger ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

Jørgen Mieritz er overrasket over, at markant flere er blevet testet positive. Især hos Falcks teststeder på Sjælland og omkring København var positivprocenten høj fredag.

- I Valby var vi helt oppe på en positivprocent på 12,7. Og Hvidovre lige ved siden af var den 7,4.

- Der er virkelig nogle steder, der poppede ud i går, fortæller han.

Mieritz forventer, at testtallene vil stige i de kommende dage, efterhånden som danskerne har overstået julen.

De fire udbydere har siden 12. december udført over 467.000 lyntest. Af dem har Falck stået for 323.138.

De flere tusindvis af lyntest har givet 10.565 positive svar.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bruges i det offentlige. De regnes for meget pålidelige i de tilfælde, hvor de viser, at en person er smittet.

Men der vil være tilfælde, hvor en smittet person ikke bliver fanget i en lyntest.

Det er omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er i de tilfælde, hvor der ikke påvises smitte.

Claus Nielsen, der har undersøgt lyntest i en ekspertgruppe under Statens Serum Institut, har udtalt, at lyntest nok har en træfsikkerhed på 70-80 procent.

Pcr-test, som man bruger i det offentlige, har til sammenligning omkring 98 procent.

De danske sundhedsmyndigheder fraråder lyntest til personer, der har symptomer eller er nære kontakter til smittede.