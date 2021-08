Markant designer vil også stå bag kameraet

Designeren, der også er filminstruktør, var klædt i et dyrt jakkesæt fra morgenstunden.

- Skal du i byen senere? spurgte en journalist fra det amerikanske magasin GQ designeren Tom Ford i et interview i 2016.

- Nej, det her er et dagligdagsjakkesæt, svarede han.

Tom Ford er nok mest kendt fra tøjmærket, der bærer hans navn. Men inden da var han designer for tøjmærkerne Gucci og Yves Saint-Laurent.

Han har også siddet bag kameraet og instrueret filmene "A Single Man" fra 2009 og "Nocturnal Animals" fra 2016.

27. august fylder designeren og filminstruktøren 60 år.

Tom Ford er født i Texas i USA. I interview har han fortalt, hvordan han som barn flyttede rundt på sine forældres møbler, når forældrene ikke var hjemme, for at det skulle se bedre ud.

Han flyttede til New York som ung, hvor han studerede indretningsarkitektur på den anerkendte skole Parsons.

Men allerede da han studerede, var interessen for mode tydelig. Det fortalte han i et interview med den amerikanske tv-kanal OWN.

- Vi skulle lave skalerede modeller - jeg ved ikke, om man stadig skal det - men jeg brugte ofte mere tid på, hvad de små figurer, jeg puttede ind i modellerne, gjorde og havde på af tøj, sagde han.

Tom Ford begyndte at arbejde for Gucci i 90'erne. I 1994 blev han kreativ direktør for modegiganten, selv om han var en forholdsvis ukendt designer.

Udover tøjet, som han designede i sin tid hos Gucci, blev han også berygtet for den markedsføring, som mærket brugte. Tøjet og reklamerne er kendt for at være meget seksualiseret.

I 2005 startede Tom Ford tøjmærket opkaldt efter sig selv. I første omgang producerede Tom Ford udelukkende tøj til mænd. Men siden 2010 er der også blevet lavet tøj til kvinder.

Tom Ford har fortalt til magasinet Vogue, hvordan han arbejdede som skuespiller i tv-reklamer i sine teenageår. Men det gik op for ham, at han var for usikker, og han begyndte at læse arkitektur.

Arbejdet som skuespiller fik hans øjne op for en anden del af filmens verden.

- Når jeg lavede reklamer og kunne se, hvordan instruktøren arbejdede, tænkte jeg, hvordan det var forkert, og at det ikke var sådan, jeg ville gøre det, sagde han.

Tom Ford blev nomineret til prisen for bedste instruktør for "Nocturnal Animals" ved prisuddelingen Golden Globes.

Privat er Tom Ford gift med Richard Buckley, der er modejournalist. Parret har været sammen siden 1986.