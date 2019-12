Marie Holmager har talt med Sorglinjen op til flere gange, siden linjen blev etableret i januar. Det har hjulpet hende en del at tale med nogen, der selv har oplevet at miste et nærtstående familiemedlem.

Marie savner særligt sin afdøde far i julen

22-årige Marie Holmager har flere gange gjort brug af Sorglinjen på grund af savnet af sin afdøde far. Det hjælper at tale med nogen, der også selv har mistet.

22-årige Marie Holmager fra Odense mistede sin far for seks et halvt år siden. Hun fortæller, at det hjælper særligt meget at tale om sit tab med Sorglinjen, hvor de frivillige også selv har mistet en nærtstående.

Juletiden får de fleste til at tænke på julehygge, gaver og tid med familie, venner og de nærmeste. Men for andre giver højtider som jul, nytår og fødselsdage en ekstra anledning til at tænke på dem, man har mistet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her