Margrethe som motiv

H.M. Dronning Margrethe 2. har været genstand for mange kunstneres arbejde gennem årene. Her tre af de mest markante

Det gik lovformeligt til, da Andy Warhol ville lave et silketryk af Dronning Margrethe. Gennem den danske reklamefotograf Evan Jørgensen fik den amerikanske pop art-kunstner hoffets tilladelse til at bruge fotograf Rigmor Mydtskovs officielle portræt af Dronningen fra 1972. Det brugte Warhol i portrætserien ’Reigning Queens’ med verdens fire regerende dronninger i Holland, Storbritannien, Swaziland og Danmark. Serien udkom i 1985 og består af 16 tryk – fire af hver dronning.

Kvium og Dronningen

Michael Kvium skruede ned for det groteske og op for det værdige, da han i 2010 malede Dronningen til samlingen af kongelige malerier på Vallø Slot. Kvium med-krediterer Dronningen, idet hun på billedet holder et af sine egne værker – en akvarel – i hånden. Således er Kviums billede, hvor Dronningen står i officielt skrud i et dansk sommerlandskab, et portræt af Dronningen både som regent og udøvende kunstner.