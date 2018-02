Manu Sareen dropper politik - igen

Den tidligere socialminister Manu Sareen vil alligevel ikke stille op til næste Folketingsvalg for Alternativet.

Det skriver Altinget.

- Jeg har besluttet ikke at genopstille i København. Hvad er der sket, spørger alle så nu i Alternativet. Det er sådan set ret udramatisk. Lige nu har vi delt barselsorlov derhjemme, og når der er lidt tid, handler det for mig om at kæmpe videre for, at medicinsk cannabis kan blive tilgængeligt for alle danskere.