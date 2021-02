Manglende hjælpepakke tvinger dyrepensioner i knæ

Men det har Udenrigsministeriets rejsevejledninger sat en effektiv stopper for, og det sætter de danske hunde-, katte- og dyrepensioner i en udsat økonomisk situation, lyder det fra flere dyrepensioner.

Når de danske hunde- og katteejere tager på rejser fra Danmark, betyder det ofte et ophold på en pension for den firbenede ven.

- Omkring 60-70 procent af forretningsgrundlaget for dyrepensionerne er opbygget af, at vi passer folks dyr, når de rejser ud.

- Men hen over efteråret og frem til nu har vi haft nul kunder og nul indtægter. Og vi - ejerne af pensionerne - sidder med udgifter til bankerne og realkreditinstitutterne, siger Jens Vang fra Skovlygård Hunde- & Kattepension.

Han er talsmand for 79 danske dyrepensioner, som har valgt at skrive et brev til den fungerede erhvervsminister, Dan Jørgensen (S).

De mener, at de er blevet uberettiget forbigået af regeringens hjælpepakker.

- Vi har sendt vores ansøgninger om kompensation med udgangspunkt i rejsevejledningerne.

- I vejledningen på siden virksomhedsguiden.dk, står "Denne restriktion gælder de virksomheder, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledninger har forhindret dig eller dine kunder i at rejse ud af Danmark."

Efter endt sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen får dyrepensioner at vide, at de ikke ses som omfattet af kompensationsordningen, lyder det fra Vang.

- Men så spørger man sig selv som ejer af en pension: Hvis det ikke er på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, at vores kunder bliver væk, hvorfor bliver de så væk.

- Det er dér, hvor vi står nu. Vi har fået afslag, og vi kan ikke forstå det.

Ifølge Jens Vang er afslagene begrundet i bekendtgørelsen til kompensationsordningen.

- Og i den står der enkelt lille ord - direkte - og det er det ene ord, som Erhvervsstyrelsen tolker, gør, at vi ikke har ret til kompensation.

Vang mener, at det er manglende forståelse, der forhindrer kompensationen i art blive udbetalt.

- Hovedparten af de 60-70 procent af vores kunder, som rejser ud, gør det ikke med fly, for der er tale om folk, som kører på bilferie.

- Derfor burde dyrepensionerne opfattes som direkte berørt af rejsevejledningerne, fortæller Vang.

Han oplyser, at det blev muligt fra 9. december at søge hjælp fra regeringens hjælpepakker, ligesom det var i foråret.

- Men det redder os bare ikke, for vi har været uden løn fra september til december.