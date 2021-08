Manglende arbejdskraft bliver politisk hovedbrud

Men i virkeligheden befandt den egentlige stjerne på konferencen sig et helt andet sted.

Mette Foldager hedder hun. Og hun er en af de alt for få unge - og endnu færre kvinder - der tager en faglig uddannelse.

Tirsdag deltog hun i den måske mest centrale af debatterne på regeringskonferencen. Den handlede om manglen på især faglært arbejdskraft, der nu gøres til den måske største udfordring for Danmark frem mod 2030.

Mette Frederiksen mener, at manglen på faglært arbejdskraft de kommende år vil gribe ind i alle områder af samfundet. Det gælder lige fra velfærd over økonomi og klima.

- Jeg tror, den største forhindring for, at Danmark kan nå målsætningen om 70 procents reduktion i drivhusgasserne, bliver manglen på faglært arbejdskraft. Vi kan ikke sætte vindmøller op, hvis der mangler elektrikere, siger Mette Frederiksen.

En analyse der i store træk deles af Venstres repræsentant på konferencen, erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen.

- Mangel på arbejdskraft er en af de ting, vi skal have løst allerførst. Det er en forudsætning for at løse stort set alt andre udfordringer i samfundet, siger Torsten Schack Pedersen.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil Danmark i de mest forsigtige skøn mangle 100.000 faglærte i 2030. I det mest alvorlige scenarie taler man om 250.000.

Mette Foldager er en af dem, der måske kan hjælpe politikerne med at finde nøglen til en løsning. Selvom hun fik en faglært uddannelse, gik vejen over nogle af de forhindringer, hun mener møder mange unge.

- Jeg tog en gymnasial uddannelse, fordi alle sagde, at det skulle jeg. Ellers kunne jeg jo ikke komme videre i mit liv, siger Mette Foldager.

Efter gymnasiet endte hun dog med at tage en faglig uddannelse som industritekniker. Dermed er hun en af meget få unge, der tager en faglig uddannelse efter at have gået i gymnasiet. Det skyldes ikke mindst fordomme, mener hun.

- Jeg har forsøgt at få flere unge kvinder til at vælge en faglig uddannelse ved DM i Skills. Men de unge har mange fordomme, og forældrene er også et problem.

- Der er brug for at aflive myterne om, at man ikke tjener noget som faglært. Og at man bliver nedslidt. Der er mange muligheder for efteruddannelse, og man kan sagtens komme videre, hvis man vil, siger Mette Foldager.

Hun mener, at eleverne i folkeskolen skal have mere viden om, hvad det vil sige at tage en faglig uddannelse. Og så skal der tages fat i forældrene:

- Det er primært forældrene, der tager fat i lille Bjarne og siger: Du kommer ikke til at videreudvikle dig, hvis du tager en faglig uddannelse. Du kommer bare til at sidde ved en maskine, siger Mette Foldager.

Spørgsmålet er så, om politikerne vil følge hendes forslag. Regeringskonferencen har fået kritik for at blot at være endnu en italesættelse af velkendte problemer frem for en præsentation af politiske løsninger.

- Inden kynikerne går ud og siger, at vi har diskuteret det her de sidste ti år, så vil jeg sige: Ja, det har I ret i. Men jeg kan ikke få øje på et parti, der ikke deler analysen af udfordringen frem mod 2030.

- Vi kan være uenige om, hvordan vi løser den, men det her i hvert fald et forsøg på at indlede samtalen på en ordentlig måde, siger Peter Hummelgaard.