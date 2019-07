Mangelfulde data åbner nyt kapitel i teledata-skandale

Sagen om fejlagtige teledata, der kan have haft indflydelse på over 10.000 sager i retssystemet, kan blive endnu større. Tirsdag fortæller Justitsministeriet, at der også er problemer med data, der aldrig er leveret af teleselskaberne.

Det problem har allerede medført en ny instruks fra Rigsadvokaten, der vækker opmærksomhed hos flere forsvarsadvokater.

- Der er to elementer. Det ene fylder de 10.700 sager. Det andet er de situationer, hvor teleselskaber efterfølgende har opdaget, at nogle af de oplysninger, de har indgivet, ikke er tilstrækkelige, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) tirsdag.

Den nye information består i, at Justitsministeriet oplyser, at det søndag er fundet, at:

- Rigspolitiet desuden i perioder fra visse teleselskaber har modtaget mangelfulde rådata om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester. Det har medført, at sådanne rådata har manglet i konkrete straffesager.

Det har medført en instruks fra Rigsadvokaten til politi og anklagemyndighed om, at der skal "udvises betydelig forsigtighed" med at bruge manglende teledata som indikation af, at der ikke har været kommunikeret med en telefon.

- Når man siger, at der skal udvises varsomhed med at tillægge manglende teleoplysninger betydning, er det overordentlig tankevækkende.

- Gennem de seneste syv år er vi netop blevet mødt med det argument, at det har stor betydning, siger formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard.

Tidligere har manglende teledata været brugt som et tegn på inkriminerende adfærd, da det er blevet argumenteret, at det kan være en bevidst handling, for at undgå at blive placeret ved en gerning.

Hos forsvarsadvokat Peter Trudsøe, der har over 20 års erfaring, giver de nye oplysninger også løftede øjenbryn.

- Det tyder på, at tingene griber om sig, og at der kan være flere fejlkilder. Det er måske også derfor, at man vælger den lidt tillukkede pressestrategi, fordi man ikke ved, hvilke skeletter, der ellers kan vælte ud af skabet, siger han.

Han fortæller, at forsvarsadvokater er "totalt koblet af", fordi de ikke har adgang til akterne fra afsluttede straffesager. Og at det muligvis er umuligt at fremskaffe de teledata, der har spillet en rolle.

Han glæder sig derfor over, at justitsministeren har nedsat en uvildig kontrolgruppe, der skal gennemgå de sager, der kan være påvirket af fejl og mangler i teledata.

- Det er vigtigt, at man starter på en frisk og får helt styr på, hvad der kan have været af fejlkilder uden at udelukke nogen scenarier, siger Peter Trudsøe.

Hverken Justitsministeriet eller Rigspolitiet har yderligere kommentarer end det, der er skrevet i instruks og pressemeddelelse.