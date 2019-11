Mangel på medicin rammer patienter med kroniske smerter

Danske apoteker og sygehuse har for tiden problemer med at skaffe det smertestillende præparat Contalgin.

Det skyldes, at medicinen er i restordre.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Medicinalvirksomheden Pfizer producerer Contalgin, der er en type morfin.

I en meddelelse til sundhedsfagligt personale, apoteker og sygehuse skriver Pfizer, at producenten håber, at præparatet er tilbage på hylderne som normalt i første kvartal af 2020.

Contalgin bruges til at lindre stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Der blev solgt cirka 65.000 pakninger af medicinen i 2018.

Patienter, der er i behandling med Contalgin, opfordres til at kontakte deres læge for at drøfte andre muligheder for behandling.

På Twitter har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) reageret på den aktuelle medicinmangel.

- Så har vi endnu et eksempel på medicinmangel. Utrygt for borgerne, og det gør arbejdet vanskeligt for @ PLOlaeger (de praktiserende læger, red.)

- Lægemiddelstyrelsen er derfor i kontakt med Pfizer om sagen, så vores læger får den nødvendige information om de løsninger, der er til at hjælpe borgerne her og nu, skriver Magnus Heunicke i et Twitter-opslag.

Manglen på Contalgin gælder ikke alle typer af præparatet, men en række forskellige styrker af medicinen.

Lægemiddelstyrelsen påpeger, at der findes alternativer til nogle af de udgaver af Contalgin, der er i restordre.