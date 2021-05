Mangeårig ambassadør Jens Christensen er død inden 100-årsdag

Tidligere departementschef og ambassadør Jens Christensen er død.

Han blev 99 år og er død efter kort tids sygdom.

Det oplyser hans familie til Altinget.

Gennem flere årtier var Jens Christensen en af de embedsmænd med mest indflydelse i Danmark.

Blandt andet var han daværende statsminister Jens Otto Krags (S) vigtigste udenrigspolitiske rådgiver, og han spillede en stor rolle i forbindelse med den danske indtræden i 1972 i EF, der siden kom til at hedde EU.

Det er netop Danmarks medlemskab af EF, som han oftest forbindes med, og det har blandt andet gjort, at han i fødselsdagsportrætter tidligere er omtalt som "Mr. Europe" og hovedarkitekten bag den danske optagelse i EF.

Førstnævnte er han blevet kaldt af blandt andet Uffe Ellemann-Jensen, der er tidligere formand for Venstre. Han var som udenrigsminister fra 1982-1993 også chef for Jens Christensen i en periode.

- Han er jo Mr. EU. Han har fra begyndelsen været dybt engageret i det europæiske, og da han samtidig er lynende godt begavet og meget indsigtsfuld, gav det nok sig selv, at det var ham, Krag valgte som topembedsmand på området, sagde Uffe Ellemann-Jensen til Kristeligt Dagblad ved Jens Christensens 95-årsdag.

En anden dansk tidligere ambassadør, Niels Ersbøll, var ven og kollega med Jens Christensen i mange år, og han har beskrevet ham som både stædig og frygtløs i sin rådgivning.

Topembedsmanden blev født i København 30. juli 1921, og han blev som ung økonom i 1947 ansat i Udenrigsministeriet. Paris var første udstationering.

Gennem sin karriere var han en stærk forkæmper for nordisk og europæisk samarbejde. I sine mere end fire årtier i Udenrigsministeriet nåede han at arbejde med andet end EU-stof.

I 1977 blev han ambassadør i London. Posten havde han i fire år, til han blev hentet hjem til Danmark for at være bestyrelsesformand for energiselskabet Dansk Olie og Naturgas, der i dag hedder Ørsted.

Fra 1984 til 1989 var han dansk ambassadør i Wien. Han sluttede sin karriere som ambassadør i Paris og leder af Danmarks faste delegation ved OECD 1989-1991.

Jens Christensen gik på pension i 1991.