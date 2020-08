Mangeårig Herning-borgmester Lars Krarup stopper

Lars Krarup har besluttet at stoppe, når valgperioden er ovre. Til den tid har han været borgmester i 20 år.

Borgmester i Herning Lars Krarup (V) stopper som borgmester, når valgperioden slutter nytårsnat 2021.

Det siger han til TV Midtvest.

Til den tid er han 49 år, og han vil på det tidspunkt have været borgmester i hele 20 år.

- Det er meget emotionelt og vildt svært, men jeg er nået frem til, at det er det rigtige at gøre for mig, og det er selvfølgelig det, når alt kommer til alt, man først og fremmest skal tænke på, siger Lars Krarup til TV Midtvest.

Lars Krarup bliver ofte omtalt som en bykonge. I 20 år har han siddet solidt i borgmestersædet.

Ved kommunalvalget i 2013 stemte mere end hver fjerde herningenser personligt på borgmesteren, skriver TV Midtvest.

Ved det seneste valg fik han mere end 11.000 personlige stemmer, og han var suverænt den politiker i Midt- og Vestjylland, der fik flest personlige stemmer.

Lars Krarup, der kom i byrådet i 1998, blev borgmester i 2002, hvor han overtog fra Helge Sander (V).

Han er en mand, som er højt placeret i interne kredse i Venstre.

Det var eksempelvis en aftale mellem netop Lars Krarup, Lars Løkke Rasmussen (V), Kristian Jensen (V) og partisekretær Claus Richter, der fik redt trådene ud under krisemødet i 2014 i Odense, hvor Jensen udfordrede Løkke om formandsposten.

I maj blev Lars Krarup udpeget som ny formand for Team Danmarks bestyrelse, hvor han skal sidde de næste fire år. En post han overtog fra Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Det er uvist, hvad Lars Krarup derudover vil beskæftige sig med i fremtiden.

Han stiller ikke op til næste folketingsvalg, fortæller han til TV Midtvest.

Han har nogle løse idéer, men ikke nogen færdige planer. Det er tid nok til at finde ud af det, siger han.

Krarup er uddannet butiksslagter, og i den første periode som politiker var han blandt andet direktør i ishockeyklubben Herning Blue Fox.