Mange små børn er alt for meget ved skærmen

Engang fandtes kun tv'et og den børnetime, der rullede over skærmen hver aften. Men den teknologiske udvikling har gjort det muligt for selv små børn at bruge timevis foran skærmen på tablets og telefoner.

Det gør mange af de mindste i så høj grad, at det overstiger anbefalingerne.

Mere end hver fjerde - 27,5 procent - af børnene i aldersgruppen 0-3 år har således et dagligt skærmforbrug ud over det anbefalede, viser en ny rapport fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

For spædbørn er grænsen en halv time om dagen, og for de to til treårige hedder den anbefalede mængde højst en time.

Men er digitaliseringen og små børns skærmbrug skadeligt - eller er der gevinster at hente?

Ifølge Signe Boe Rayce, seniorforsker hos Vive og forfatter til rapporten, er småbørns skærmbrug stadig et nyt forskningsområde, og svaret er ikke nødvendigvis entydigt.

- De digitale medier, eksempelvis telefoner eller iPads, er let tilgængelige, børnene synes, de er spændende, og det kan måske også nogle gange være et frirum og pusterum for forældrene, siger hun.

Men der er også risiko for, at et højt skærmbrug kan erstatte andre vigtige aktiviteter som fysisk leg og den nærværende kommunikation mellem forældre og børn.

Og så tyder studier på, at et højt skærmbrug kan have betydning for børnenes sproglige udvikling samt søvnen, siger Signe Boe Rayce.

- Så jeg tror ikke nødvendigvis, det kan siges sort eller hvidt.

Der er generel enighed om, at spædbørn op til et år ikke har gavn af skærmbrug, siger Signe Boe Rayce. Hun påtaler dog en bagatelgrænse - det skader ikke en baby at vinke til farmor på en videochat.

- Anbefalingen er, at hvis småbørn endelig kigger på en skærm, bør indholdet være af høj kvalitet. Sandsynligvis har måden, de bruger de her skærme på, også betydning.

- Sidder de parkeret i sofaen med en skærm, eller sidder mor og far og har en dialog med barnet - der kan også være positive aspekter, siger Signe Boe Rayce.

Speciallæge Imran Rashid har specialiseret sig i børns digitale udvikling og er forfatter til en række bøger om digitaliseringen, herunder bogen "Sluk - kunsten at overleve i en digital verden".

Han peger på en række ufordelagtige konsekvenser, hvor børnene kan gå glip af motion eller aktive fællesskaber, der ellers er til gavn for krop og sanser.

- Det er lidt ligesom en slags digital running sushi, som de jo bare kan snacke af hele tiden.

- De er nødt til at få voksenhjælp til at sætte nogle grænser, siger han og tilføjer, at algoritmerne på blandt andet YouTube er med til at fastholde børnene ved skærmen.

Imran Rashid anerkender også, at de teknologiske remedier kan bruges på fornuftige måder. Der findes eksempelvis pædagogiske apps, ligesom der kan være lærerige tv- eller YouTube-udsendelser at hente.

- Så man er nødt til at kigge nuanceret på det.

- Men når det er sagt, er der uomtvisteligt problematiske ting i det. Det kan man ikke komme uden om. De bliver alt andet lige pacificeret og sidder formentlig direkte og interagerer med en skærm uden at bevæge sig.

- Det er de usunde digitale vaner, som de har brug for hjælp til at undgå at få for mange af for tidligt.