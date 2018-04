Mange partier er i tvivl om omskæringsforslag

Det står i disse dage stadigt mere klart på Christiansborg, hvor politikerne er begyndt at gøre deres stilling til spørgsmålet op. Det er et borgerforslag om at indføre en mindstealder for omskæring af drenge, der har sat gang i debatten.

Hverken partiprogrammer eller ideologier kan give noget entydigt svar på, om det er i orden at omskære drenge under 18 år.

Og uanset om forslaget samler de 50.000 underskrifter, der vil tvinge Folketinget til at tage det op, så kommer partierne til at forholde sig til det.

For selv hvis forslaget ikke når 50.000 underskrifter, vil SF stille et beslutningsforslag om at indføre en aldersgrænse, oplyser sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

- Det er et indgreb, som ikke kan laves om igen. Derfor er det mest rigtigt, at det er drengen selv, der tager stilling til, om han ønsker at blive omskåret, siger hun.

Hensynet til religiøse minoriteter som jøder og muslimer har ifølge sundhedsordføreren fyldt meget lidt i SF's overvejelser. Det er et rent sundhedspolitisk spørgsmål, mener partiet.

Mens SF altså har en klar holdning, har ingen af de tre store partier - Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - lagt sig fast endnu. Og flere partier har besluttet at fritstille medlemmerne, hvis det kommer til en afstemning.

Blandt dem er Alternativet, hvis sundhedsordfører, Pernille Schnoor, ikke har besluttet, hvad hun selv vil stemme.

- Jeg har ikke nogen skråsikker holdning til det, siger Pernille Schnoor.

- Det handler om barnets egne rettigheder - hvor langt man kan gå i forhold til, hvad man kan gøre ved sit barn. På den anden side handler det om nogle grupper, som har det som en meget stærk del af deres identitet.

Også Liberal og De Konservative vil lade deres folketingsmedlemmer stemme efter deres overbevisning. Den konservative Naser Khader er selv tilhænger af en aldersgrænse. Men han mener, at det er et svært emne.

- Det går helt ind og rører ved religionsfriheden. Og det vedrører en minoritet, som virkelig har bidraget positivt til det danske samfund, nemlig det mosaiske (jødiske, red.) trossamfund, siger Khader.

Det Jødiske Samfund i Danmark mener, at forslaget om en aldersgrænse strider mod religionsfriheden.

- En aldersgrænse på 18 år udgør de facto et forbud, siger formand Dan Rosenberg Asmussen.

- For jødisk tradition er, at drengebarnet omskæres på ottendedagen, hvor det er ukompliceret og ufarligt, når man følger myndighedernes retningslinjer.

- Vi opfatter det som dybt krænkende og udskammende, siger han.

Lena Nyhus er forkvinde for organisationen Intact Denmark, der står bag borgerforslaget, der som det første af sin slags har vakt en reel politisk debat på Christiansborg.

Hun peger på, at omskæring aldrig har været diskuteret i Folketingssalen.

- Jeg tror, at det har at gøre med, at der er en række minoriteter, der udfører omskæring herhjemme. Det har været en afvejning af at beskytte minoriteter uden helt at vise hensyn til børns rettigheder, siger Lena Nyhus.

Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, oplyser, at partiet principielt er imod omskæring af børn. Men om en lovbestemt aldersgrænse for drengeomskæring er den rigtige løsning, diskuteres fortsat.