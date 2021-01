Pia Kjærsgaard brugte i 2019 ordet "klimatosse", som senere blev kåret til årets ord og stadig er hyppigt brugt. Et eksempel på, at der opstår nye ord i det fælles, danske sprog. (Arkivfoto)

Mange nye ord og svære kår for ældre dansk

Mens det er svært at tælle antallet af danske ord, tegner der sig et billede af, at der opstår mange nye udtryk. Til gengæld går gamle ord i glemmebogen.

Desværre er det meget svært at tælle ordene i et sprog, forklarer Marie Maegaard, forsker i sprogforandring og udvikling af det danske sprog på Københavns Universitet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her