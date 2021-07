Mange japanere skipper ferie og dør af arbejde

Første faktum udspiller sig efter fyraften.

Hvis du har befundet dig i Tokyos bardistrikter på en hverdagsaften, har du måske undrende observeret, hvordan muntre selskaber af jakkesætklædte japanere bestiller den ene runde øl eller sake efter den anden, selv om de formentlig skal på arbejde dagen efter.

- Det anses for helt okay at drikke sig fuld. Det er faktisk nærmest forventet, selv om nogle slipper afsted med at drikke te, der har den samme farve som vand og whisky.

- Dagen efter er det acceptabelt at sidde et par timer på kontoret og sove rusen ud, siger Lisbeth Clausen, lektor ved Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS, og som forsker i Japans arbejdskultur, til Videnskab.dk.

Faktum nummer to er, at det er dårlig stil at gå tidligt fra arbejde. Det kommer til udtryk ved, at japanerne bruger nogle helt faste vendinger, når de går tidligt. Hvilket for eksempel kan være klokken 17, da japanere har lange arbejdsdage.

Hvor vi i Danmark siger: "Tak for i dag", siger japanerne: "Osaki ni shitsurei shimasu" eller på dansk: "Undskyld, at jeg går hjem før dig" til dem, der er tilbage på kontoret.

Og dermed er vi kommet til fakta nummer tre: Japanere bruger ikke deres ferier.

Japanerne tager i gennemsnit kun cirka halvdelen af deres årlige ferie, som i Japan er på minimum 10 dage.

De mange missede feriedage har ført til afholdelsen af en ægte mindehøjtidelighed for ubrugt ferie under anførsel af en buddhistisk præst i Tokyo som en ironisk kommentar til den japanske arbejdskultur.

Arbejdet dag ud og dag ind leder os til fakta nummer fire: I Japan er død og selvmord grundet overarbejde udbredt.

I 2017 kunne man i de internationale medier læse om den 31-årige japanske journalist Miwa Sados dødsfald.

Hun arbejdede i NHK, Japans pendant til DR, og i måneden op til sin død havde hun registreret 159 timers overarbejde og 2 fridage. Det ekstreme arbejdspres endte efter al sandsynlighed med at forårsage et fatalt hjertestop.

- I Danmark er der generelt fokus på arbejdsglæde, så vi ville sige det til chefen, hvis vi følte os pressede og ikke kunne følge med på jobbet. Men det gør man sjældent i Japan, siger Lisbeth Clausen.

Lad os slutte med det positive faktum, at coronapandemien har fået flere japanske kvinder på arbejdsmarkedet.

- Flere hjemmegående husmødre har pludselig fået muligheden for at lave egen virksomhed, fordi det under covid-19 er blevet mere acceptabelt at arbejde hjemmefra.

- Det er virkelig noget, de japanske kvinder har fået gavn af, siger Lisbeth Clausen.

Det japanske samfund er generelt et patriarkalsk system, hvor kvinderne passer hus og børn, mens mændene arbejder. Coronakrisen har været det ekstra skub, der har fået flere unge kvinder til at realisere sig selv.