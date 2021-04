Mange flere på førtidspension - minister vil justere ordningen

Dengang lavede Thorning-regeringen med Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister en reform, der skulle bremse udviklingen ved at gøre det sværere at få adgang til førtidspension.

Reformen gjorde, at antallet af nye førtidspensionister faldt. Siden er antallet af førtidspensionister steget, og i dag går udviklingen mod, at flere får tildelt førtidspensionen, end hvad der var tilfældet før reformen. Det skriver Politiken mandag.

Nærmere bestemt nåede det månedlige antal nye førtidspensionister i juli sidste år op på 2477.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som erhvervsorganisationen for små- og mellemstore virksomheder SMVdanmark har trukket ifølge Politiken.

Og ifølge SMVdanmark viser udviklingen, at reformen dengang slog fejl.

Politisk chef og cheføkonom i SMVdanmark Mia Amalie Holstien mener, at reformen, der sendte folk i ressourceforløb i stedet for førtidspension har gjort, at folk, der reelt har gavn af at komme ud på arbejdsmarkedet, i stedet "er blevet parkeret i langvarige forløb, der ikke fører nogen steder hen".

- Og andre, der virkelig bør få pension, skal kæmpe med ressourceforløb meget længere og blive meget stressede, inden de alligevel ender med pension, siger hun til Politiken.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i et skriftligt svar til Politiken, at regeringen vil lave justeringer af ordningen.

Han tilføjer, at regeringen før jul sammen med støttepartierne erkendte, at ressourceforløbene har været langstrakte og mangler retning. Og at partierne derfor har aftalt, at ressourceforløb fremover højst må vare op til tre år.

Før varede et ressourceforløb op til fem år.

Hummelgaard peger ifølge Politiken på, at den stigende pensionsalder også er en del af forklaringen på det stigende antal af førtidspensionister.