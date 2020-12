Mange danskere kan ikke nå at booke coronatest inden jul

Julen nærmer sig med hastige skridt, og med den kommer for mange en julemiddag med familien.

Men da julen i år bliver fejret i coronaepidemiens skygge, kan der være en lyst til at blive testet for en sikkerheds skyld, inden det er tid til and, juletræ og gaver med forældre, bedsteforældre eller udsatte personer.

Bor man i hovedstadsområdet og ønsker at blive testet for covid-19 inden julefejringen, må personer med milde eller slet ingen symptomer dog mange steder gå forgæves.

Ventetiderne på en coronatest, hvis man ikke er nær kontakt til en smittet, er nu så lange, at man ikke når at få svar inden jul. Det gælder for test af typen pcr, som er dem, der administreres af Statens Serum Institut (SSI).

Det skriver TV2 på baggrund af de seneste tal fra SSI over ventetider i det såkaldte samfundsspor. Tallene dækker over hovedtestcentre, der har åbent hver dag med høj kapacitet. De gælder ikke de mindre pålidelige antigentest, som fra weekenden har været udbudt af Falck på statens regning.

For eksempel er der slet ingen ledige tider til en pcr-test i Ballerup, Hillerød, København og Taastrup. I Københavns Lufthavn og i Valby er der ni dages ventetid, og da det tager mindst 24 timer at få svar på testen, kan man ikke få svaret inden juleaften.

Også i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark er der i samfundssporet med de åbne testtilbud ventetider på op til 13 dage.

Er man nær kontakt til en smittet, er det dog stadig muligt at nå at booke tid til en prøve via coronaprover.dk - og at få svar. I Region Hovedstaden lyder ventetiden på maksimalt tre dage for nære kontakter.

I oversigten fra SSI fremgår det, at der på 30 ud af 34 hovedtestcentre er ventetid. Kun på Bornholm, i Frederikshavn, Hjørring og Maribo er der 0 dages ventetid på at få tid til en test.

Ønsker man at gøre brug af de såkaldte lyntest udbudt af Falck, skal man blot møde op ved et testcenter. Her booker man ikke tid, men står blot i kø, indtil det er ens tur. Svaret kommer et kvarter senere.