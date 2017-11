Mange danske kvinder chikaneres og trues online

Trusler om vold og chikane på sociale medier er virkelighed for mange danske kvinder, og det kan have alvorlige psykologiske konsekvenser.

Og det er, viser undersøgelsen, et omfattende problem herhjemme.

Af de 500 adspurgte danske kvinder svarer næsten hver femte, at de har oplevet onlinechikane mindst én gang.

Ud af den gruppe har hver tredje danske kvinde frygtet for egen fysisk sikkerhed på grund af truslerne.

Internettet kan være "et giftigt og skræmmende sted" for kvinder, konstaterer Azmina Dhrodia, der er Amnesty Internationals researcher indenfor teknologi og menneskerettigheder.

- Denne undersøgelse viser tydeligt, hvor ødelæggende konsekvenser det kan have for kvinder, der bliver mål for den type angreb, siger hun i en skriftlig udtalelse.

Fordi truslerne sker online, kan de ramme på alle tænkelige steder og tidspunkter - og samtidig sprede sig med et enkelt klik.

- Forestil dig, at du modtager dødstrusler eller voldtægtstrusler hver gang, du åbner en app, eller at du lever i konstant frygt for, at private billeder af seksuel karakter bliver spredt på nettet uden dit samtykke, siger Azmina Dhrodia.

Det er ikke kun alvorlige psykologiske konsekvenser, som oplevelserne på sociale medier kan være skyld i. Det pointerer Helle Jacobsen. Hun er programleder for kvinders rettigheder og LGBTI-personer i organisationen.

- Det krænker også kvinders ytringsfrihed. Og det er rigtig problematisk for et ellers demokratisk samfund, siger hun.

Enten vælger kvinderne at lægge langt mindre op, eller også er de stoppet med at være på sociale medier, som "er blevet et vigtigt sted for udfoldelsen af vores ytringsfrihed":

- De (krænkerne, red.) går direkte ind og fratager dem muligheden for at deltage i den offentlige debat og den demokratiske samtale, siger Helle Jacobsen.

Hun fortæller, at Amnesty International har valgt at undersøge kvinders oplevelser af onlinechikane af to årsager.

- Vi har research fra USA, som viser, at kvinder i langt højere grad er udsat for chikane direkte begrundet i deres køn og trusler om voldtægt, siger programlederen.

Samtidig anser organisationen onlinechikane for at være en forlængelse af den vold og sexisme, som kvinder oplever offline.

Hun opfordrer regeringer og cheferne for de sociale medier til at handle.

- Det er deres ansvar at sikre, at internettet også er et sikkert sted for kvinder. Vi anbefaler, at der bliver taget de nødvendige forholdsregler for at sikre, at det her ikke foregår længere, siger Helle Jacobsen.