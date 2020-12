Den store interesse for test skal ses i lyset af, at smittetallene er steget markant i den seneste tid. Torsdag blev der sat rekord med 3132 smittetilfælde og 111.358 test. (Arkivfoto)

Mange dages ventetid på test

Der er i øjeblikket op mod 12 dages ventetid på coronatest i både København og Aarhus.

Det viser en opgørelse fra Testcenter Danmark.

I Slagelse og Holbæk er ventetiden 12 og 14 dage, mens man skal vente 16 dage i Roskilde. I Skjern og Mejrup er der slet ikke nogen ledige tider.

Det hører med til historien, at man kan vælge at booke coronatest i et testcenter længere væk fra sin bopæl, hvor der er kortere ventetid.

Samtidig er der flere steder mobile testenheder, hvor man kan møde op uden at have en tid. Det gælder blandt andet i hovedstadsområdet.

På landsplan er der mindst to dages ventetid i 25 ud af de 34 testcentre i Danmark, der har åbent hver dag.

Der er tale om de tider, som er beregnet til folk med lette symptomer - eller hvis man for eksempel vil tage en test, inden man besøger sin bedstemor.

Det er dermed langt fra regeringens målsætning om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Den store interesse for test skal ses i lyset af, at smittetallene er steget markant i den seneste tid.

Hvis man er nær kontakt til en smittet, er ventetiden kortere - mellem 0 og 3 dage.

Hvis man har markante symptomer eller skal behandles på et sygehus, bliver man testet i sundhedssporet, hvor ventetiden er meget kortere.

Torsdag oplyste Danske Regioner, at der løbende bliver lagt nye testtider ind frem mod jul. De ekstra tider skyldes, at testkapaciteten bliver større dag for dag.

Torsdag varslede regeringen desuden, at man vil inddrage private virksomheder til at hjælpe med test.

Det gælder både den type test, som man allerede bruger i det offentlige, mens man også vil begynde at tage hurtigtest i brug, der kan give svar på cirka 15 minutter.

De er ikke helt så pålidelige og skal ifølge Sundhedsstyrelsen ikke bruges, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.