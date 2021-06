Mange børn opdager ikke reklamer på skærmen

Men når influencere på medierne bliver betalt for at anbefale produkter, er det langtfra altid, at børn kan gennemskue det.

Sociale medier som YouTube, Instagram og Facebook er en del af hverdagen for mange børn.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

38 procent eller næsten fire ud af ti børn i alderen 6 til 12 år kan således ikke afkode visse typer af reklameindhold fra influencere som reklame. Det viser et adfærdsforsøg med 1500 børn.

- Jeg synes, det er problematisk, at så mange af vores børn har svært ved at spotte, hvornår det indhold, de ser på sociale medier, er blevet betalt af en virksomhed, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Han peger på, at der er brug for løsninger.

I adfærdsforsøget skulle børnene se forskellige typer af reklamevideoer på YouTube.

Her var det især den yngste gruppe i alderen seks til otte år, som havde svært ved at forstå, at betalt indhold var reklamer.

For videoer, hvor produkterne var inkorporeret i influencernes naturlige indhold, var det kun 53 procent i den aldersgruppe, der korrekt kunne se, at der var tale om reklamer.

Det var tilfældet, selv om reklameindholdet levede op til gældende retningslinjer om tydelig markering i tekst eller billede.

I forsøget skulle børnene også se videoer, hvor der blev gjort en ekstra indsats for at tydeliggøre reklameindholdet, ved at der blev afspillet en kort intro og outro med information om, at der var tale om en reklame.

Det løftede for de seks til otteårige andelen af børn, som korrekt så, at der var tale om reklame, fra 53 til 68 procent.

Ifølge DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier er det knap syv ud af ti børn mellem fire og otte år, der benytter YouTube hver uge.

Både hos Enhedslisten og De Radikale vil man gerne være med til at finde løsninger på problemerne sammen med ministeren.

Det kan sagtens være, at de nuværende regler simpelthen ikke er gode nok, lyder det fra begge partier.

- Sociale medier udvikler sig hele tiden og rigtig hurtigt. Derfor er det klart, at vi også skal følge med, siger De Radikales erhvervsordfører, Katrine Robsøe.

Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at der er behov for en endnu stærkere synlighed om, hvornår det er annoncering.

- Det skal jo allerede angives i dag, men når de unge ikke registrerer det, så er det åbenlyst, at det ikke er godt nok, siger han.

Når mange børn har svært ved at gennemskue reklameindhold fra influencere på sociale medier, kan der være grund til at skærpe reglerne.

Også Lisbeth Kiel, der er formand for Forbundet for Influenter og Bloggere under Dansk Journalistforbund, kan se problemet.

Hun peger på, at selv om reklameindhold allerede skal markeres tydeligt i dag, så er der mange børn i aldersgrupperne, som ikke ved, hvad en annonce er, eller som ikke kan læse.

Derfor kunne det gøres tydeligere ved, at influencerne får det sagt i en video frem for kun at skrive det.

Ifølge De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, er markedsføringsloven dog allerede ret restriktiv. Hun har derfor svært ved at se, hvad politikerne kan gøre.

- Vi kommer aldrig til at kunne lovgive og regulere os ud af alting. Det er også derfor, at vi har læring om reklame i folkeskolen.

- Det er en del af ens dannelse, siger hun.

Mona Juul undrer sig samtidig over, hvis børn ned til seks år færdes frit på sociale medier og påpeger, at familierne også har en rolle at spille der.