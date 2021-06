Ny undersøgelse viser, at det kan være svært for børn at afkode reklamer på sociale medier.

Mange børn kan ikke gennemskue influenceres reklameindhold

Børns manglende evne til at afkode reklameindhold er et problem, der kræver løsninger, mener minister.

Sociale medier som YouTube, Instagram og Facebook er en del af hverdagen for mange børn.

Men når influencere på medierne bliver betalt for at anbefale produkter, er det langtfra altid, at børn kan gennemskue det.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

38 procent eller næsten fire ud af ti børn i alderen 6 til 12 år kan således ikke afkode visse typer af reklameindhold fra influencere som reklame. Det viser et adfærdsforsøg med 1500 børn.

- Jeg synes, det er problematisk, at så mange af vores børn har svært ved at spotte, hvornår det indhold, de ser på sociale medier, er blevet betalt af en virksomhed, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse og peger på, at der er brug for løsninger.

I adfærdsforsøget skulle børnene se forskellige typer af reklamevideoer på YouTube.

Her var det især den yngste gruppe i alderen seks til otte år, som havde svært ved at forstå, at betalt indhold var reklamer.

For videoer, hvor produkterne var inkorporeret i influencernes naturlige indhold, var det kun 53 procent i den aldersgruppe, der korrekt kunne se, at der var tale om reklamer.

Dermed kunne næsten halvdelen ikke afkode, at det var reklame.

Det var tilfældet, selv om reklameindholdet levede op til gældende retningslinjer om tydelig markering i tekst eller på billede.

I forsøget skulle børnene også se videoer, hvor der blev gjort en ekstra indsats for at tydeliggøre reklameindholdet, ved at der blev afspillet en kort intro og outro med information om, at der var tale om en reklame.

Det løftede for de seks til otteårige andelen af børn, som korrekt så, at der var tale om reklame, fra 53 til 68 procent.

Ifølge DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier er det knap syv ud af ti børn mellem fire og otte år, der benytter YouTube hver uge.