Mange ældre affinder sig med at få udsat operation under strejke

I Ældre Sagen siger vicedirektør Michael Teit Nielsen, at strejken uden tvivl rammer mange ældre, og at en del af dem er svækkede på grund af alder og sygdom.

Trods det er det Ældre Sagens indtryk, at mange affinder sig med udsættelsen.

- I løbet af et år får vi omkring 40.000 opringninger og henvendelser til vores rådgivning, men det er meget sjældent, at der drejer sig om aflyste eller udskudte operationer.

- Ældre tilhører en generation, hvor mange ikke råber op og kræver deres ret. De bider det i sig og tænker "Nå, så er det sådan, det er". De sætter ikke himmel og hav i bevægelse, siger Michael Teit Nielsen.

Nye tal fra de fem regioner viser, at 42.343 behandlinger eller aktiviteter for patienter er blevet udskudt, siden sygeplejerskerne indledte deres strejke for godt en måned siden.

Med til udskydelserne hører, at 15.429 af patienterne er blevet sendt videre til et privat tilbud i stedet. Det skyldes, at man som patient har ret til behandling inden for 30 dage.

Ældre Sagen har ikke tal på, hvor mange ældre der benytter den mulighed. Men indtrykket er, at det er få, siger Michael Teit Nielsen.

Det kan både skyldes en tilbageholdenhed med "at kræve sin ret", men også at det kan være uoverskueligt at skulle på et privathospital.

- Mit indtryk er, at mange resignerer. Det kan handle om, at de har længere til et privathospital end til det offentlige sygehus, og at de derfor skal have nogen til at køre.

- Men også om at være tryg ved den afdeling, hvor de måske har været tidligere, siger Michael Teit Nielsen.

Strejken, som begyndte 19. juni, omfatter i øjeblikket 5000 sygeplejersker.

Det antal vil i august stige til knap 6000 strejkende.