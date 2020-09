Mange års kamp for et bedre sundhedsvæsen

Han blev født i Frederikshavn og er uddannet i statskundskab (cand.scient.pol.) fra Københavns Universitet i 1987. Senere tog han en ph.d.-grad i offentlig forvaltning.

Jesper Fisker har været vidt omkring. Han begyndte efter eksamen som forsker i AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (i dag Vive).

I 1993 indledte han karrieren som embedsmand med et job i Rødovre Kommune som vicesocialchef. To år senere tiltrådte han som socialdirektør i Brøndby Kommune, og i 2000 satte han sig i stolen som kommunaldirektør i Hillerød.

I 2003 kom Jesper Fisker til Københavns Kommune som chef for sundheds- og omsorgsområdet, indtil han i 2007 blev administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen.

Han havde således stor erfaring i at navigere i politiske systemer, da han i 2010 hoppede til Socialministeriet som departementschef. Senere samme år flyttede han videre til samme stilling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Vi skal hele tiden tænke, at vi er her for patienternes skyld. Og det er måske en tilgang, man skal have i endnu højere grad, når man sidder i ministeriet, fordi der godt kan gå systemtankegang i den, sagde Jesper Fisker i 2011 til Dagens Medicin.

I 2011 rykkede han til Ministeriet for Børn og Undervisning, og i 2018 skiftede Jesper Fisker igen spor og blev chef i Kræftens Bekæmpelse. Han havde ballast fra sin erfaring med indførelsen af kræftpakker på sygehusene, mens han sad i Sundhedsstyrelsen.

Kræftens Bekæmpelse bedriver forskning og har næsten 45.000 frivillige landet over.