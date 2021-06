Mands drab på sine børns mødre udløser livstidsstraf

Østre Landsret har nemlig vurderet, at de to drab tilsammen var så grov en forbrydelse, at det skal sanktioneres med lovens strengeste straf.

Da 41-årige Martin Christensen Degn i efteråret blev dømt for med kort tids mellemrum at have dræbt to kvinder, lød straffen på 16 års fængsel. Men onsdag er straffen sat op til fængsel på livstid.

Ved Retten i Næstved vurderede retsformand Line Bjørklund og hendes to domsmænd i efteråret, at der var formildende omstændigheder i sagen. Derfor valgte man at straffe med fængsel i 16 år.

Men Østre Landsret har fulgt påstanden fra Statsadvokaten i Københavns anklager Emil Folker om ikke at tillægge detaljerne omkring bruddet mellem Degn og det ene drabsoffer, Line Messerschmidt, nogen betydning for straffen.

- Det er et almindeligt livsvilkår, at man kan blive forladt. Og hvis man begår kriminalitet af den grund, bør det ikke kunne tillægges formildende betydning, siger Emil Folker efter dommen til Ritzau.

Udgangspunktet i drabssager, hvor der er to eller flere ofre, er fængsel på livstid. Og det er da også, hvad man er nået frem til i landsretten.

Det var den 15. november i 2019, at Martin Christensen Degn slog sin kæreste og moren til to af hans børn, Line Messerschmidt, ihjel. Det skete i hendes hjem i Ruds Vedby på Sjælland. Her blev hun dolket 28 gange.

Efter drabet ringede Degn til politiet og fortalte om drabet, mens han satte kursen mod Kundby godt 30 kilometer væk. Her boede en tidligere kæreste, Jeanette Rømer Hansen.

Hun og Degn havde sammen et barn, som var blevet tvangsfjernet efter fødslen.

På vejen ringede Degn også til Line Messerschmidts mor. For på overetagen i Ruds Vedby lå parrets to børn og Messerschmidts to ældre børn og sov. Dem bad han svigermoren om at tage sig af.

Inde hos Jeanette Rømer blev Martin Christensen Degn til dobbeltmorder. Med 19 knivstik slog han også hende ihjel. Efterfølgende meldte han sig selv på politistationen i Holbæk.

Under sagen er der blevet afspillet nogle optagelser. På disse hører man Degn og Messerschmidt tale sammen. Messerschmidt er tydeligt jaloux, og hun presser ham til at sige, at han er hende utro.

I byretten henviste man til netop disse optagelser og vurderede, at Martin Christensen Degn havde været under et så massivt pres og manipulerende behandling, at det var en formildende omstændighed.

Men det mente Østre Landsret ikke.

Det var i mange år normalt, at drab i parforholdet blev straffet mildere end andre drab. Hvor normalstraffen for drab har været 12 års fængsel i mange år, så blev partnerdrab takseret til fængsel i 10 eller måske endda helt ned til 8 år.

Det blev lavet om i 2009. Her slog Højesteret fast, at det ikke skulle anses som en formildende omstændighed, at et drab skete i et parforhold.

Livstidsstraffen til Martin Christensen Degn betyder, at han i udgangspunktet skal afsone resten af sine dage. Han vil dog få mulighed for at ansøge om prøveløsladelse, men tidligst efter at have afsonet 12 år.