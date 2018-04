Mandlige flygtninge er tæt på at indfri regeringens jobmål

En dårlig integration af flygtninge på arbejdsmarkedet er på det seneste blevet afløst af så markant fremgang, at mændene nu er meget tæt på at leve op til de jobmål, som regeringen opstillede i forbindelse med trepartsforhandlingerne i foråret 2016.

Det viser de seneste tal fra regeringens såkaldte Integrationsbarometer, der er baseret på data fra Danmarks Statistik og dækker 4. kvartal 2017.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag.

For to år siden var det cirka 20 procent af flygtningene, der var i beskæftigelse efter tre år i landet. Det var for ringe og skulle op på 50 procent, lød regeringens målsætning.

Andelen er nu steget til 38 procent.

Det dækker dog over en stor forskel mellem mænd og kvinder. Mens de mandlige flygtninge er oppe på 49 procent, er det kun 14 procent af kvinderne, der er kommet i arbejde efter at have været igennem et integrationsprogram ude i kommunerne i tre år.

Torben Tranæs, forskningsdirektør ved Vive (det tidligere SFI), noterer sig, at flygtningene som gruppe langt om længe har grebet opsvinget.

- Det har ladet vente på sig. Men nu har vi set nogle ganske betydelige forbedringer af beskæftigelsen, navnlig for mændene, siger den økonomiske vismand, der konstaterer, at kvinderne sakker længere bagud, end man så i 00'erne.

Hvis de ikke kommer i gang og dermed også på sigt skal være på offentlig forsørgelse, øges regningen for den ikkevestlige indvandring, pointerer han ifølge avisen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder kvindernes lave beskæftigelsesgrad "dybt bekymrende" og varsler i samarbejde med integrationsminister Inger Støjberg (V) flere initiativer inden sommerferien.