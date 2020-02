Mandlig bilist er alvorligt kvæstet efter frontalulykke

Her kørte to personbiler frontalt sammen kort før klokken 9.

Vordingborgvej mellem Næstved og Vordingborg er genåbnet efter at have været spærret som følge af en ulykke onsdag morgen.

Det er uvist, om føreren af den anden bil, som også er en mand, er blevet kvæstet - og i så fald hvor alvorlig vedkommendes tilstand er.

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke.

- Vi laver nu undersøgelser på stedet og af køretøjerne for at finde ud af, hvorfor de to biler stødte sammen, siger Lars Westerweel.

De pårørende til den svært kvæstede mand er underrettet.