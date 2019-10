Manden på toppen af YouTube

I dag har Felix Kjellberg mere end 100 millioner følgere på YouTube. Han er dermed den enkeltperson med flest abonnenter.

Torsdag den 24. oktober fylder han 30 år.

Allerede i 2013 blev PewDiePie-kanalen den største på YouTube. Men i 2019 blev han overhalet af det indiske musik- og filmselskab T-series. Det skabte en åben kamp om pladsen på toppen.

Flere af hans fans satte hårdt ind for at beholde svenskeren på YouTubes førsteplads.

"Abonnér på PewDiePie"-bevægelsen opfordrede vidt og bredt til at følge den svenske YouTube-stjerne, så han kunne overhale T-series.

Der har dog også været mærkværdige indslag i kampen om abonnenter til PewDiePie.

Brugeren "The Hacker Giraffe" har for eksempel hacket 50.000 printere. Han fik dem til at udskrive papirer med instruktioner om at abonnere på PewDiePies kanal - og at stoppe med at følge T-Series.

I forbindelse med terrorangrebet på to moskéer i New Zealand kom kampen om flest abonnenter dog ud på et overdrev.

Terroristen bag angrebet opfordrede nemlig til at abonnere på PewDiePie i en livestream, inden han dræbte i alt 50 mennesker.

Efterfølgende fortalte Felix Kjellberg i en video, hvor meget det har påvirket ham, at hans navn blev forbundet med angrebet i New Zealand.

I slutningen af videoen opfordrede han til at stoppe bevægelsen.

Lige nu har PewDiePie 101 millioner abonnenter, mens T-series er oppe på 115 millioner.

Den Göteborg-fødte svensker lider dog ingen armod på andenpladsen. Via berømmelsen har Felix Kjellberg opbygget en formue på over 130 millioner kroner.