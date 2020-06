Manden fundet død ved shelterplads

Politiet efterforsker i første omgang sagen som et mistænkeligt dødsfald og har afspærret et større område.

Shelterpladsen ligger i Nordskoven vest for rastepladserne på Haslevej ved Sandegård.

Anmeldelsen om den livløse person løb ind tirsdag klokken 06.11, og redningsmandskabet på stedet kunne efterfølgende konstatere, at manden var død.

At politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald, dækker over, at man ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.

Derfor sørger politiets efterforskere for at sikre eventuelle tekniske spor fra gerningsstedet, så disse ikke går tabt.

Som led i efterforskningen er politiet også interesseret i at tale med vidner, som har været i området i de tidlige morgentimer.

Ofte viser de såkaldt mistænkelige dødsfald sig at være naturlige dødsfald, ulykker eller selvmord. Men indimellem viser det sig, at der har været tale om en forbrydelse.