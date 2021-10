Manden der gransker magtens hemmeligste rum

Michael Kistrup er formand for Minkkommissionen, der begyndte arbejdet i april og siden har indsamlet millioner af dokumenter, inden afhøringerne i sagen starter torsdag.

Selv er kommissionsformanden ikke meget for at sætte ord på, hvorfor han tror, at lige netop han er hentet ind til formandsopgaven.

Men et kig på hans meritter fortæller historien om, hvorfor 61-årige Michael Kistrup, der er ægtemand, far til to og bor i det mondæne Holte, er udpeget.

Af uddannelse er Kistrup jurist, af job er han landsdommer. Men dertil kan lægges et hav af andre poster, og det er i virkeligheden dem, det er værd at rette blikket mod.

Han er for det første formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

Her har han stået i spidsen for sønderlemmende kritik, der har været med til at bringe topfolk i Forsvaret til fald.

Han er tillige formand for Udlændingenævnet, og hans aktuelle post er heller ikke hans første tur som kommissionsformand.

Michael Kistrup var i få måneder formand for Irak- og Afghanistankommissionen, inden den til hans store skuffelse blev nedlagt.

Michael Kistrup er ellers et privat menneske, der sjældent går i medierne med de store meldinger.

Men med nedlæggelsen af den kommission gjorde han en undtagelse:

- Det er forbløffende, at man nedlægger kommissionen nu her, hvor vi var så tæt på at komme i gang med afhøringerne og dermed afslutte den første del af arbejdet. Det havde jeg egentlig ikke troet, man ville gøre, sagde han dengang.

Han beskrives som en sympatisk herre og måske den bedste mand til opgaven i Minkkommissionen.

Han har sit på det tørre rent juridisk, og det ved han. Lige så venlig han er, lige så hårdt står han fast på sine holdninger, og han kan være urokkelig og kompromisløs.

Med andre ord en mand, der kan tage livtag med magten og granske de kamre, hvor offentligheden ikke har adgang.

Nu skal evnerne og erfaringerne bruges i minksagen.

Afhøringerne bliver afgørende. Det er dog ikke Kistrup, der står for dem - til den opgave er advokat Jakob Lund Poulsen kaldt ind.

I yderste konsekvens kan den beretning, som den Kistrup-ledede kommission afleverer i foråret næste år, blive årsag til, at statsminister Mette Frederiksen (S) sendes for en rigsret.

Kistrup og hans hold har dog ikke bemyndigelse til at fælde dom.

Kommissionen skal afklare, hvad der er foregået politisk. Men hvad konklusionen af det skal være, er op til Folketinget.

For embedsmænd involveret kan kommissionen i sidste ende pege på, om der er grundlag for disciplinærsager.