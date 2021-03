Manden bag ubådsfilmen over alle ubådsfilm

Wolfgang Petersen blev selv nomineret til to Oscar-statuetter for "Das Boot", og filmen til fire.

Søndag den 14. marts fylder filminstruktøren, som også er producer og manuskriptforfatter, 80 år.

Han står bag thrillere som "The Never Ending Story" (1984), "Enemy Mine" (1985) og "In the Line of Fire" fra 1993 med Clint Eastwood som livvagt, der blev en økonomisk succes.

Filmen åbnede døre, blandt andet til produktionen af "Outbreak" med Dustin Hoffman som virusekspert i en pandemiramt verden (1995).

Senere kom "Air Force One" med Harrison Ford som præsident (1997), der blev en regulær blockbuster". Så fulgte "The Perfect Storm" (2000), "Troy" (2004) og "Poseidon" (2006).

Kritikerkorpset anerkender Wolfgang Petersens ferme håndelag og har ophøjet nogle af hans værker til kunst. Andre af hans film er blevet stemplet som ligegyldige og overfladiske flop.

Han er født i Emden i Tyskland og gik i skole i Hamburg, hvor han i 1960'erne instruerede skuespil på Ernst Deutsch Theater.

Wolfgang Petersen studerede årene 1966-1970 på film- og fjernsynsakademiet i Berlin og var senere med til at lave den populære tv-serie "Tatort" ("Gerningssted").

Her kom han til at arbejde sammen med skuespilleren Jürgen Prochnow, som senere skulle blive ubådskaptajnen i "Das Boot".

I 2016 instruerede Petersen sin første tysksprogede film siden "Das Boot" - "Vier Gegen die Bank".