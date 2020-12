Manden bag klovnen Pjerrot er død - 77 år

Efter et kræftforløb er Ib Groth Rasmussen - bedre kendt som klovnen Pjerrot - død natten til mandag.

Ib Groth Rasmussen, der i en længere årrække var kendt som klovnen Pjerrot på Bakken nord for København, er død.

Det oplyser hans familie i et opslag på Facebook. Ib Groth Rasmussen blev 77 år.

Ekstra-Bladet har talt med Bo Groth Rasmussen, søn til Ib Groth Rasmussen, der bekræfter dødsfaldet.

Til avisen forklarer Bo Groth Rasmussen, at hans far er død natten til mandag efter et kræftforløb.

- Han har levet med det i nogle år, og de sidste 14 dage er det gået stærkt. Han har været indlagt rundt omkring, siger Bo Groth Rasmussen.

Ib Groth Rasmussen har været kendt som Pjerrot, siden han i 1984 overtog rollen som den ikoniske klovn på Bakken efter Enrico Lunds død.

Gennem 14 sæsoner - fra 1984 til 1998 - optrådte Ib Groth Rasmussen på Bakken som Pjerrot i det hvide kostume og de tilhørende røde læber.

Fra 1997 og frem til sin pension i 2018 turnerede Ib Groth Rasmussen løst og fast med Cirkus Arena, hvor han ligeledes optrådte som klovn.

Ekstra-Bladet skriver, at Ib Groth Rasmussen efterlader sig to børn samt en række børnebørn og oldebørn.

I Facebook-opslaget skriver familien, at Ib Groth Rasmussen bliver bisat under private former i Helsingør.

- Man kunne sætte mange titler på vores far.

- Han startede som Illusionisten Ricco, blev dekoratør, reklamemand, gøgler, tryllekunstner, julemand, Unicef-ambassadør, Cirkus Arenas og Bakkens - ja hele Danmarks Pjerrot.

- Håber I vil mindes ham et øjeblik og tænke på, hvor I mødte ham på jeres vej, står der i opslaget, der er skrevet af børnene Pia og Bo Groth Rasmussen.