Mandag kan kampen mod terror sende Tommy i fængsel

Mandag eftermiddag afsiger Retten i Aarhus dom i den første sag om overtrædelse af indrejseforbud i visse konfliktområder i Syrien.

Manden på anklagebænken er den 39-årige Tommy Mørck, som deltog i en kurdisk milits' kampe mod Islamisk Stat i 2016 og 2017.

Da han i Syrien sammen med sine kammerater i YPG kørte sydpå fra en base for at indtage Raqqa, som var behersket af Islamisk Stat, overtrådte han straffeloven, mener anklagemyndigheden.

Cirka 25 gange krydsede han ind i et område, som danske statsborgere ifølge danske myndigheder ikke må opholde sig i uden på forhånd at have fået politiets tilladelse, påstås det.

- Man ville egentlig ramme IS-krigere, men man rammer alle mulige andre, har Tommy Mørck selv sagt om loven.

At det faktisk var hensigten at ramme IS-sympatisører, bekræftes af den pressemeddelelse, som Søren Pinds folk i Justitsministeriet udsendte i september 2016.

Loven er et redskab mod de personer, der "kommer hjem med viljen og evnen til at gøre os ondt". Med indrejseforbuddet "fortsætter vi den hårde linje over for terror og gør det nemmere at straffe fremmedkrigere", udtalte Pind.

Det er hans efterfølger på posten, Søren Pape Poulsen (K), der har godkendt, at tiltalen rejses - mod en mand, som i sin tid var værnepligtig i Livgarden, som har været aktiv i Alternativet, og som interesserer sig meget for den kurdiske revolution.

- Der er ingen formildende omstændigheder, sagde anklageren, advokaturchef Jacob Balsgaard Nielsen, i et retsmøde forleden.

Derimod sagde den tiltalte, at det var det rigtige at gøre. I øvrigt var det svært at orientere sig ude i ørkenen, hvor der ikke var skilte, fortalte han, men dette er dog ifølge anklageren ikke nogen undskyldning.

Kravet er en straf på ubetinget fængsel i seks til otte måneder.