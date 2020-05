Mand voldtog sin kæreste under trusler om at dræbe datteren

Da en kvinde flygtede fra sin kæreste under et voldsorgie, truede han med at skære halsen over på hendes treårige datter, hvis hun ikke vendte tilbage. Derefter voldtog han hende flere gange gennem seks timer. Tirsdag er han ved Retten i Holbæk idømt fem års fængsel. Han ankede på stedet dommen til landsretten.(Arkivfoto).

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix