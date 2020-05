Mand ville afpresse diskotek efter diskrimination

Et afslag på et job på et diskotek, der helst ville ansætte kvinder, blev udnyttet af en 27-årig mand til at forsøge at afpresse diskoteket for penge.

Det har Retten i Glostrup slået fast i en straffesag, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi onsdag.

Manden fik en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet om, at han i kraft af sit køn blev udsat for diskrimination, da diskoteket opslog en stilling som bartender og garderobeassistent. Diskoteket ville have en kvindelig ansat. Som et plaster på såret skulle han have 5.000 kroner, bestemte nævnet.

Men her stoppede han ikke. I en mail til diskoteket forsøgte han at få flere penge ved at true med en politianmeldelse.

Derefter havnede sagen hos politiet - men i form af en anmeldelse af den 27-årige selv.

Reelt var der tale om et forsøg på afpresning, mente anklagemyndigheden, og den vurdering har retten nu erklæret sig enig i.

I sin mail om et såkaldt forhandlingsoplæg nævnte den 27-årige dog ikke et specifikt beløb, oplyser anklagemyndigheden.

I øvrigt kom det i retten frem, at manden har indsendt talrige klager til Ligebehandlingsnævnet.

Nu har manden fået en plet på sin straffeattest. Resultatet er blevet 30 dages fængsel. Straffen er gjort betinget, og det skyldes både den tiltaltes gode personlige forhold, og at sagen er gammel, oplyser Københavns Vestegns Politi. Forholdet blev begået helt tilbage i september 2016.

Den 27-årige mente ikke, han havde overtrådt straffeloven. Han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten.