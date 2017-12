Mand ventes at tilstå råt overfald på kvinde ansat i Skat

Specialanklager Lise Hebsgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser fredag, at manden i den kommende uge ventes at lægge kortene på bordet.

Efter tre måneder i en celle har en mand fra København tilsyneladende valgt at tilstå sin rolle i et brutalt overfald på en kvindelig ansat i Skat.

Efter planen sker det i et retsmøde i Viborg fredag formiddag.

Det er politiets opfattelse, at samlet set tre mænd 14. marts deltog i den usædvanlige forbrydelse, der betegnes som "vold af særlig farlig karakter mod en person i offentlig tjeneste".

Klokken var cirka halv syv om morgenen, da den 37-årige kvinde blev passet op ved sit hjem nær Silkeborg. Flere gange blev hun ramt af knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. Resultatet var flere brud på ribben og kæben.

Politiet mener, at årsagen til overfaldet skal søges i det faktum, at hun arbejder i Skat. Angrebet var planlagt på forhånd, lyder det.

Efter mere end fem måneders efterforskning rykkede politiet 24. august ud og anholdt tre mænd i københavnsområdet.

Dagen efter blev de fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger. Dengang nægtede de sig alle skyldige, men nu ser én af de mistænkte altså ud til at have ændret forklaring.

Specialanklager Lise Hebsgaard forventer, at fredagens tilståelsessag vil foregå bag lukkede døre og dermed afskærmet for offentligheden.

Det skyldes blandt andet, at anklagemyndigheden endnu ikke har besluttet, om der skal rejses tiltale mod de to andre mænd i sagen. Umiddelbart insisterer de to fortsat på deres uskyld.

- Men det kan jo være, det ændrer sig efter på fredag, siger Lise Hebsgaard.

- Det er også derfor, at der sandsynligvis vil blive begæret lukkede døre. For en tilståelsessag er en sag under efterforskning, siger hun.

Overfaldet fik i sin tid stor opmærksomhed, også hos skatteministeren.

- Det er i alles interesse at få sagen afsluttet, og at de skyldige bliver draget til ansvar for deres meningsløse ugerning, udtalte Karsten Lauritzen (V), da mændene blev anholdt i august.

En direktør i Skat har tidligere sagt, at man vil gøre alt, hvad man kan, for at tage hånd om kvinden og hendes familie.