Artiklen: Mand udvist for at hente store mængder kokain og hash ved Ikea

Mand udvist for at hente store mængder kokain og hash ved Ikea

En hollandsk statsborger er idømt ni års fængsel og udvisning for bestandigt for at have kørt med narko.

Mens de fleste kører til Ikea for at købe møbler, lamper eller service til hjemmet, var det en anden type pakker, som en 22-årig hollænder skulle hente foran boligkæden i maj.

Han havde efter eget udsagn indgået en aftale om at køre en bil, der stod på en parkeringsplads ved Ikea i Taastrup, til en Lidl-butik på Amager. Men han nåede slet ikke så langt.

Det skriver Ekstra Bladet.

På vejen derhen ventede politiet, som havde fået et tip om, at der kunne være narko i bilen. Og ganske vist var der fem papkasser fyldt med kokain og hash.

Mandag er den unge hollænder blev idømt ni års fængsel for at fragte narko. Desuden bliver han udvist af Danmark for bestandigt.

Det har Retten i Glostrup afgjort, skriver avisen.

Den hollandske statsborger har i retten forklaret, at han var rejst til Danmark for at holde en uges ferie, men han endte efter eget udsagn med at blive fanget her i forbindelse med lukning af grænser under coronakrisen.

Tilfældigt var han stødt på en mand på et pizzeria, som tilbød ham 5000 kroner for at køre bilen med 6,6 kilo kokain og 92,8 kilo hash fra Taastrup til Amager.

Og det tilbud tog han imod.

I bilen, som blev stoppet ved krydset Vigerslevvej og Folehaven, var der foruden stofferne også to mobiler.

På den ene var der et regnskab, som ifølge anklagemyndigheden viser, at hollænderen har fragtet yderligere 110 kilo hash og 7 kilo kokain.

Retten mener dog ikke, at det er blevet bevist, og den 22-årige er derfor blevet frikendt for denne anklage. Det er en enig domsmandsret, som har idømt hollænderen ni års fængsel.

Der er særligt lagt vægt på, at det var en stor mængde kokain.

Hollænderen overvejer, om han vil modtage eller anke dommen.