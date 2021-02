Det var i forsøget på at komme hjem til København at en ung mand blev afvist af en buschauffør og derefter slog ham i ansigtet og spyttede på ham. (Arkivfoto)

Mand uden negativ coronatest slog og spyttede på buschauffør

Efter at have slået og spyttet på en buschauffør i Rønne tirsdag eftermiddag, blev 23-årig sigtet for at vold.