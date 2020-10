Mand tog fat i syv-årig pige og sprang i vandet

En mor råbte torsdag eftermiddag på hjælp, da en fremmed mand pludselig tog fat i hendes datter på syv år og sprang i en københavnsk kanal med pigen.

Episoden i Nyhavn er fredag blevet gennemgået i et retsmøde i Københavns Byret.

Her har en dommer besluttet at frihedsberøve manden, der er 25 år. I stedet for et arresthus skal han placeres på en psykiatrisk afdeling. Han sigtes for på hensynsløs måde at have udsat barnet for fare.

I Nyhavn reagerede blandt andre en ung mand straks, da moren råbte op. Resolut hoppede han i og fik bjærget pigen.

Bagefter blev han på Twitter rost af Hovedstadens Beredskab.

"Tak for den flotte indsats, der fortjener største ros", hedder det i opslaget torsdag aften om den handlekraftige Henrik.

Under retsmødet har en anklager oplyst om forløbet, at pigen var gået hen til en skraldespand for at komme af med sit tyggegummi.

Uden varsel greb en fremmed mand fat i barnet, løftede hende op og bar hende hen til bolværket, hvorefter han hoppede i vandet med hende.

Vandet var ti grader, og vanddybden er tre-fire meter, har anklageren oplyst under grundlovsforhøret.

De betjente, der først kom frem i Nyhavn, vurderede, at den 25-årige var uligevægtig. Han blev tvangsindlagt på psykiatrisk hospital.

I fredagens retsmøde har han forklaret, at han troede, at pigen var ved at falde i vandet. Hans forsøg på at redde hende endte med, at de begge faldt i. Det var et uheld, lød det.

Manden, der har læst på universitetet, har tidligere været i kontakt med det psykiatriske system, kom det frem.

I øvrigt har politiet også sigtet ham for to tilfælde af vold. Det ene overfald skete på en sikkerhedsmedarbejder i lufthavnen i Kastrup, det andet udspillede sig på Bredgade i København.