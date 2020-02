Mand tiltalt i 85 forhold - drugrape, vanvidskørsel og våben

Anklageren har rejst tiltale for 85 forhold - heriblandt to voldtægter, besiddelse af flere skydevåben, hensynsløs kørsel og mange indbrud.

Det er en større opgave at læse sig igennem et anklageskrift mod en 34-årig mand, hvis sag mandag begynder i Retten i Aarhus.

De to voldtægter skal have været såkaldt drugrape, hvor ofrene bedøves.

I september 2016 var offeret ifølge anklagen en på det tidspunkt 20-årig kvinde, som han fik til at tage et stof, så hun blev bedøvet og mistede bevidstheden.

Han er også anklaget for at have voldtaget en da 17-årig pige i oktober 2017. Han formåede ligeledes at få hende til at tage et stof, så hun var ude af stand til at modsætte sig samleje, lyder det.

Desuden tatoverede han pigen på hendes venstre bryst, mens hun var bedøvet.

Den 34-årige mand blev anholdt 10. april 2019. Forinden har han ifølge politiet været i besiddelse af flere stjålne våben med ammunition - en jagtriffel med kikkert og lyddæmper, en salonriffel og to haglgeværer.

Han skal også have gjort et forsøg på anskaffe sig 15-20 automatiske kalasjnikov-angrebsrifler med henblik på at give dem videre.

På Instagram skrev han med en person, hvor han på et spørgsmål om, hvor mange kalasjnikovrifler han ville have, svarede "15-20", og at der er krig i Danmark, bror, mit "hood" mod Brabrand.

I august 2012 blev manden frakendt retten til at køre bil i ti år. Alligevel har han ifølge anklageskriftet flere gange sat sig bag rattet. Endda med stoffet THC - det aktive stof i cannabis - i blodet.

En af gangene - i oktober 2016 - indledte politiet en biljagt over fire kilometer efter manden, der ikke ville stoppe. På Stampemøllevej i Odder nåede bilens hastighed ifølge anklagen op over 100 kilometer i timen - det dobbelte af det tilladte.

Derfor går et af tiltalepunkterne på hensynsløs kørsel. Biljagten stoppede dog, da han til sidst mistede herredømmet over bilen, som væltede.

Dertil kommer adskillige anklager for indbrud, tyverier samt biltyverier.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket sker, når anklagemyndigheden har krav om en fængselsstraf på mindst fire år.

Den tiltalte har dog fravalgt nævninger, så det bliver en dommer og to domsmænd, der skal dømme i sagen.

Anklager Anna Truelsen forklarer, at kravet om høj straf skyldes flere alvorlige anklager.

- Der er flere voldtægter, våbenovertrædelser, besiddelse af skydevåben. Det er forhold, der normalt koster meget, siger hun.

Ifølge anklageren nægter manden sig skyldig i de væsentligste anklager.

Der er afsat ni dage til sagen, som ventes afgjort 10. eller 12. marts.