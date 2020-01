Mand tiltalt for brutal voldsepisode med ild på Lolland

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald i sagen mod en 41-årig mand, der er tiltalt for at have sat ild til den 37-årige.

Torsdag begynder retssagen i Nykøbing Falster. Tiltalen er rejst efter straffelovens paragraf 246, som drejer sig om brutal vold under "særdeles skærpende omstændigheder".

Manden er tiltalt for om natten på sin ejendom på Vestlolland at have bundet offerets hænder sammen med strips. Derefter skal han have hældt brændbar væske ud over offeret og sat ild til ham, hævder anklagemyndigheden.

Selv om episoden fandt sted i december 2018, blev den tiltalte først anholdt og fængslet ved et grundlovsforhør 16. august 2019.

Efter episoden afgav et vidne forklaring til politiet. I den sammenhæng er den 41-årige også tiltalt for vidnetrusler, eftersom han ifølge anklagemyndigheden har truet vidnet i flere sms'er.

- Jeg vil bare sige til dig, at du kun har luft i lungerne, fordi du har to børn, du skal tage dig af, stod der blandt andet i en sms fra den tiltalte.

Den 41-årige er desuden tiltalt for at have været i besiddelse af knap tre kilo tørrede hampeplanter, svarende til et kilo marihuana, som også befandt sig på ejendommen på Vestlolland.

Sagen blev rejst som en nævningesag. Det indebærer, at anklagemyndigheden mener, at der er udsigt til en straf på mindst fire års fængsel.

Den tiltalte har dog frabedt sig nævninger. Det er dermed alene en dommer og to domsmænd, der skal afgøre sagen.

I anklageskriftet tages der forbehold for påstand om anden sanktion end straf. Det kan indebære en forvarings- eller behandlingsdom, men anklager Ulrik Birk Gotfredsen oplyser, at han vil gå efter en almindelig straf.

Anklageren har også taget forbehold for påstand om erstatning. Det fremgår ikke, hvordan den 37-årige, der var i livsfare, har det i dag.

Forud for sagen ønsker anklageren ikke at udtale sig om relationen mellem den tiltalte og offeret.

Der ventes dom i sagen 29. januar.