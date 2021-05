Mand tiltalt for at arrangere voldtægter af hustru

Manden er også tiltalt for at have voldtaget en anden kvinde, som han var gift med for over ti år siden. Det skal være sket tre gange.

Ifølge anklageskriftet foregik voldtægterne mod den seneste hustru gennem mere end fem år frem til slutningen af 2019. Det var blandt andet på en strand, en skov, en parkeringsplads og ukendte steder i en bil.

Han er tiltalt for at have planlagt, arrangeret og deltaget i, at flere andre mænd tiltvang sig samleje med kvinden, som på grund af mental retardering ikke kunne modsætte sig.

Den tiltalte mand fik altovervejende kontakt med de andre mænd via scor.dk og lavede aftaler med dem, fremgår det af anklageskriftet. Han havde angiveligt udfærdiget en manual, som lå på internettet.

Det var ifølge anklageskriftet med udgangspunkt i manualen, at mændene tiltvang sig samleje med kvinden.

Foruden voldtægterne skal han have mishandlet hustruen gennem fire år ved blandt andet at piske hende og affyre kugler fra en softgun mod hendes lår.

Siden 1. april 2019 har man kunnet straffe psykisk vold, og i sagen er der rejst tiltale for, at det skal være sket fra 1. juli 2019 frem til januar 2020.

Ifølge anklageren kontrollerede manden hustruens bankkonto, tøj, spise- og sovetid, kontakt til andre personer og foranledigede, at hun blev steriliseret.

En gang skal han også have tvunget hende til at gå ud i en sø, selv om det var koldt, og have taget billeder af hende med og uden tøj.

Manden blev varetægtsfængslet for lidt over et år siden, og da nægtede han sig skyldig. Forsvareren vil ikke oplyse mere om stillingtagen før sagens start.

I forbindelse med efterforskningen kom det frem, at han også skal have voldtaget en anden kvinde, som han var gift med. Det er han tiltalt for at have gjort tre gange for mere end ti år siden.

Der er afsat 17 dage i retten. Dommen ventes i juni eller juli.