Mand tiltalt efter ny samtykkelov mener at kvinde tog initiativ

En 39-årig mand sidder mandag på anklagebænken i Retten i Aalborg, hvor han er tiltalt for to voldtægter i sin egen lejlighed med et halvt års mellemrum.

Kvinden vågnede ifølge anklagen under voldtægten i mandens lejlighed, og "hun forholdt sig passiv", samtidig med at hun "ikke samtykkede i samlejet"

Samleje uden samtykke er nu at regne for voldtægt. Tidligere skulle det bevises, at der havde været vold, trusler, eller at den forurettede var ude af stand til at modsætte sig.

Samtykke eller ej er altså et af spørgsmålene i retssagen i Aalborg. Men den tiltalte, der har afrikansk baggrund, og som anklageren vil have udvist, mener imidlertid ikke, at der er tale om voldtægt.

- Jeg tænker og drejer mange ting, men kan ikke få svar på det. Hun siger, hun blev voldtaget i min seng, mens vi lå og sov. Hvornår sov hun? Hun har ikke sovet på noget tidspunkt. Hun var aktiv hele aftenen. Jeg forstår ikke, det er mig, der bliver anklaget for voldtægt, siger han.

Kvinden gik frivilligt med til at have sex i løbet af natten og morgenen, efter at han havde holdt en mindre fest i lejligheden, hvor der blev drukket tæt og sniffet kokain. Faktisk var det hende, der insisterede på sex, da festen var slut, fortæller han i retten.

- Vi snakker i stuen og har god kemi. Hun er tryg, og vi danser en times tid til Kim Larsen. På et tidspunkt slukker musikken, så vi ikke kan danse. Så tager hun min hånd og fører mig ind i soveværelset. Jeg spørger, om vi ikke skal danse videre, men hun siger nej: "Vi skal hygge os lidt", forklarer manden.

Under dansen havde kvinden taget tøjet af, og de kyssede, fortæller han. I soveværelset lå hans kammerat nøgen og sov allerede, og derfor måtte de søge tilbage i stuen. Her førte hun hans hånd ned til sit skridt, og de havde sex flere gange, siger han.

Dette er mandens udlægning. Kvinden skal først vidne tirsdag, og det er derfor indtil videre uvist, hvad hun oplevede.

Ifølge den tiltalte drak kvinden "alt der blev serveret" og tog stoffer. I løbet af natten havde han sms'et med en anden kvinde, der ville forbi og overnatte. Det fik den forurettede nys om, inden de havde sex, og blev vred. Hun sagde til ham, at "du kan smutte tilbage til Afrika", fortæller han.

Den 39-årige taler hurtigt, og han forklarer ganske meget, når han bliver stillet et spørgsmål. "Du er meget talende, hvis man kan sige det pænt", siger dommeren, der understreger, at "det er sådan nogle sager her, hvor det er meget vigtigt, at vi får det hele med".

Forsvareren beder derfor om, at hele forklaringen fra den tiltalte printes ud og læses op med det samme, så de undgår misforståelser. Det bliver den.

Tidligt om morgenen 24. januar anmeldte kvinden ham for voldtægt, men selv oplevede han, at de skiltes i godt humør.

- Jeg tilbyder at betale hende en taxa, men det vil hun ikke. På vej ud siger hun, det var hyggeligt og tak for i aften. Hun giver mig en krammer, siger han.