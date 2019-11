Mand snittet i halsen med kniv på Strøget i København

En mand er lørdag anholdt for et knivstikkeri ved københavnsk gågade. Kniv smed han i burgerbars skraldespand.

En 40-årig mand er lørdag aften blevet snittet i halsen med en kniv på Strøget i København. Offeret er ikke i livsfare, og en udpeget gerningsmand er anholdt.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder Søren Lauritsen.

- En mand er snittet i halsen. Han er uden for livsfare, men modtager behandling på Rigshospitalet. Vi har anholdt en anden mand, som vi mistænker for det her, og vi er ved at udfinde hans identitet, siger han kort før klokken 21.

Det var personer på stedet, som alarmerede politiet om knivstikkeriet omkring klokken 20. Kort tid senere blev den formodede gerningsmand anholdt ved Rådhuspladsen, efter at flere vidner til knivstikkeriet var fulgt efter ham.

Personer, som overværede knivstikkeriet, har ifølge vagtchef Leif Hansen ved Københavns Politi fortalt, at der kun var en gerningsmand og en forurettet.

- Vidnerne følger efter den her gerningsmand, og det gør, at vi (politiet, red.) kan komme frem direkte til ham. De skarpe borgere var via telefonen i kontakt med vores vagtcentral og dirigerer os så frem til gerningsmanden.

- Vi får ham faktisk, da han smider kniven i en affaldsspand på Burger King, siger vagtchef Leif Hansen.

Han pointerer, at det er en isoleret hændelse mellem to personer, som kender hinanden, men at den anholdte lørdag aften ikke har ønsket at fortælle yderligere til politiet.

Politiet er på grund af episoden til stede lørdag aften på Vimmelskaftet ud for nummer 22.